Beilage „Wochenende“: Es ist immer Zeit für Traumreisen

Foto: Ursula Dubisar

Für eine Reise zum Mond braucht es nicht unbedingt eine mächtige Rakete. Manchmal reicht in ruhiger Moment, um sich zum Mond zu träumen – oder an jeden anderen Ort. In dieser Woche geht es in unserer Reportage auch ein Stück weit um Träume, nämlich den Traum von einer Karriere im Fußball. Traumhaft idyllisch ist auch der Schauort unserer aktuellen Ausgabe gelegen.

Samstag, 10. September 2022

Franz Graser

45 Sekunden Lesedauer



Vor nicht allzu langer Zeit waren Träume von einer Karriere im Fußball praktisch nur Jungen vorbehalten, aber mittlerweile träumen auch immer mehr Mädchen von einer Laufbahn als Profi. Beim TSV Ruppertshofen wird Mädchen– und Frauenfußball schon seit über 50 Jahren großgeschrieben. Unsere Reportage erzählt davon, wie Mädchen an das Spiel herangeführt werden und welche Ziele der Verein erreichen will.





In unserem Schauort Kleindeinbach bietet sich aus vielen Blickwinkeln ein wunderbarer Ausblick auf die Kaiserberge. Weniger traumhaft waren die Aussichten wohl für die römischen Legionäre, die im Kleindeinbacher Kastell Dienst schieben mussten, direkt an der Grenze zum damals feindlichen Germanien.





Natürlich gibt es wie immer Nachrichten aus dem Vereinsleben, Leserbriefe, faszinierende Fotos unserer Leserinnen und Leser und reichlich Rätselspaß.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



235 Aufrufe

182 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen