Unfall bei Mutlangen: Polizei schnappt Mann nach Fahrerflucht

Nachdem er in drei Fahrzeuge geprallt war und mindestens eine Person verletzt wurde, hat ein Fahrer am Samstagabend auf der B298 nahe Mutlangen Fahrerflucht begangen. Dann erwischte ihn die Polizei.

Samstag, 10. September 2022

Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 20.30 Uhr mit seinem Pick-​up auf der B298 am Abzweig nach Mutlangen gegen drei Fahrzeuge gefahren, „mindestens eine Person wurde dabei verletzt“, berichtet ein Sprecher der Polizei, die mit fünf Streifenwagenbesatzungen, darunter eine Hundeführerstreife, nach dem Mann suchte – denn der beging Fahrerflucht, zunächst mit dem Auto, dann zu Fuß. Erwischt wurde er ganz in der Nähe der Unfallstelle. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe der Unfallverursacher Alkohol getrunken. Die drei Fahrzeuge, in die der Pick-​up-​Fahrer gekracht war, waren nicht mehr fahrbereit.

