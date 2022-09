EnBW ODR: Mehr Tempo bei Energiewende

Unabhängig davon, wie viel Gas künftig über die Pipeline Nordstream 1 geliefert wird: Es wird in jedem Fall eng, die Energieversorgung ist im kommenden Winter nicht gesichert. Dies hat Frank Reitmajer, der Vorstand der EnBW ODR AG, beim achten Wirtschaftsgespräch der IHK Ostwürttemberg und der Handwerkskammer Ulm in der Hammerschmiede in Königsbronn unmissverständlich deutlich gemacht.

Deutschland muss nach seiner Überzeugung die nach seinen Worten riskante und problematische Abhängigkeit von Russland beenden und stattdessen auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz setzen – mit mehr Tempo bei der Energiewende.

