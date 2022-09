TSB-​Millionen: Vorstand nimmt Stellung – und sagt doch nichts

So äußert sich der Vorstand des Gmünder Mehrspartenvereins zu den Rechtsstreitigkeiten und den Zahlen, die derzeit in der Öffentlichkeit kursieren. Selbst will er noch keine Zahlen nennen. Das soll erst in der Mitgliederversammlung am 13. Oktober geschehen.

Mittwoch, 28. September 2022

Alexander Gässler

Der TSB hat sich am Montag mit seinen Anwälten beraten und wie angekündigt am Dienstag eine Stellungnahme verschickt. Wer die drei Seiten liest, wird aber nicht recht schlau daraus. Neues ist nicht dabei, Zahlen fehlen ganz. Wenngleich der Verein kritisiert, dass die bislang veröffentlichten Berechnungen und ein Großteil der hierfür verwendeten Zahlen nicht mit der Realität übereinstimmen und wohl auf „unrichtigem Datenmaterial und falschen Annahmen“ beruhen. Daher sehe sich der Vorstand zu einer Klarstellung gezwungen – ohne seinerseits Zahlen zu nennen.





Wer mit der Kritik gemeint ist, liegt auf der Hand – OB Richard Arnold, der zuletzt in einem Gemeinderatsausschuss betont hatte, dass die Stadt für den Bau eines Fußballplatzes mit 1,1 Millionen Euro in Vorleistung gegangen sei.





Warum der TSB-​Vorstand sauer ist und mehr lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



