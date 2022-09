Hammer: B 298 zwischen Mutlangen und Gschwend bis Mitte Dezember gesperrt

Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert ab Montag, 19. September, bis voraussichtlich Mitte Dezember die B 298. Dabei geht es um diese zwei Bauabschnitte: von Schwäbisch Gmünd kommend ab dem Abzweig in Richtung Mutlangen/​Gmünder Straße und Spraitbach/​Weggenziegelhütte sowie im Anschluss daran von Seelach bis nach Gschwend.Das wird gemacht:Aufgrund vorhandener Fahrbahnschäden wie Spurrinnen, Kornausbrüche und Risse werden die Asphaltschichten erneuert und Verdrückungen und Setzungen behoben. Zudem werden teilweise die Entwässerungseinrichtungen erneuert, Randeinfassungen reguliert, die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut und drei Brückenbauwerke im Streckenabschnitt teilsaniert.Wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilt, können die Sanierungsarbeiten aus Verkehrssicherheitsgründen nur unter Vollsperrung ausgeführt werden. Grund ist die geringe Fahrbahnbreite.So wird der Verkehr umgeleitet:Die Umleitung erfolgt für den gesamten Bauzeitraum wie folgt: Schwäbisch Gmünd – L 1075 – Herlikofen – Kreisverkehr Braninkofen-​Süd – Kreisverkehr Brainkofen-​Nord – L 1075 – Leinzell – L 1157 – Göggingen – L 1157 – Eschach – L 1080 – Frickenhofen – L 1080 – Rotenhar – L 1080 – Gschwend. In Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog.Zusätzlich erfolgt eine Umleitung von Welzheim/​Pfahlbronn kommend ab dem Knotenpunkt L 1155/​L 1154 über die L 1154 – Bruck – L 1154 – Lorch – B 29/​K 3334 nach Schwäbisch Gmünd beziehungsweise Mutlangen. In Gegenrichtung erfolgt die Umleitung auch hier analog. Diese Umleitung gilt voraussichtlich für eine Woche während der Herbstferien.Der Bund investiert mit der Maßnahme rund 3,5 Millionen Euro in den Erhalt der Infrastruktur. Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet alle Verkehrsteilnehmenden sowie Anliegerinnen und Anlieger um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit.

