So will Gmünd die Lust aufs Busfahren wecken

Die Stadt startet zu den Aktionswochen „Gmünd für morgen“ eine ÖPNV-​Kampagne. Denn das Busfahren hat heute schon viele Vorteile, wie die städtische Klimaschützerin Franka Zanek sagt. Das sind die drei Kampagnenziele.

Donnerstag, 08. September 2022

Alexander Gässler

Nachts hält der Bus auf Zuruf – damit Fahrgäste überall aussteigen und sicher nach Hause kommen können. Auf diesen und weitere Vorteile des ÖPNV will die Stadt jetzt aufmerksam machen. Am Wochenende zahlen Erwachsene nur einen Euro pro Fahrt und fahren mit dem Gmünd-​Chip des Handels– und Gewerbevereins sogar kostenlos. Kinder sind generell frei.





Aber die Stadt will sich nicht darauf ausruhen. Um herauszufinden, was sie besser machen kann, startet am Donnerstag, 8. September, eine Internetumfrage.





Worum es dabei geht und wie die Stadt noch Lust aufs Busfahren machen will, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



