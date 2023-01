Schauort Iggingen: Wo die „Pfauen“ zuhause sind

Foto: Werner Jörg/​Gemeinde Iggingen

Iggingen ist eine der ältesten Gemeinden im Ostalbkreis. Erstmals erwähnt wurde der Hauptort der Kommune im Jahr 855. Warum die Einwohner auch als „Igginger Pfauen“ bekannt sind, ist nicht ganz geklärt. Liegt es daran, dass die Igginger den Außenstehenden manchmal als etwas stolz erscheinen? Warum das kein Fehler sein muss, erklärt Bürgermeister Klemens Stöckle in unserem aktuellen Ortsporträt.

Sonntag, 01. Januar 2023

Franz Graser

Das markanteste historische Gebäude in Iggingen ist das Amtshaus, das etwa um 1650 erbaut wurde. Damals residierten dort die Vögte, die von der Stadt Schwäbisch Gmünd eingesetzt wurden. In das stattliche Fachwerkhaus soll künftig neues Leben einziehen. Dazu wird das Gebäude derzeit aufwendig saniert. Was die Gemeinde Iggingen für das Amtshaus plant und welche Freizeitmöglichkeiten es dort gibt, verrät unser Ortsportät in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.





