Beilage „Wochenende“: Die Natur ruht, der Sport tobt

Foto: Holger Mayer

Die Zeit am Anfang des Jahres, im mausgrauen Januar, nach dem Stress und Trubel der Weihnachtszeit, gilt gemeinhin als ereignisarm, mancher würde sogar sagen trist. Dass das nicht so sein muss, beweisen nicht nur die Gmünder Fußballteams, die bis Sonntag in Bettringen die Stadtmeister unter sich ausmachen. Für Kegler Fabian Seitz aus Rechberg und seine Schwabsberger Bundesligamannschaft beginnt die heiße Phase.

Samstag, 14. Januar 2023

Benjamin Richter

Auch in vielen anderen Sportarten, wie unlängst bei der Darts-​WM und dem Auftakt der Handball-​Weltmeisterschaft, bietet gerade der Winter die spannenden Höhepunkte. So auch beim Kegeln, wo das Bundesligageschäft nach einer kurzen Weihnachtspause jetzt in die heiße Phase bis Ende März startet.

Einer, der davon aus erster Hand berichten kann, ist der Rechberger Kegler Fabian Seitz, der nach Jahren beim Serienmeister Rot-​Weiß Zerbst in die Heimat zurückgekehrt ist und für den KC Schwabsberg spielt. Im aktuellen Porträt stellt er sich und seine Sportart vor.

Wer sich noch den Kopf zerbricht, wohin an diesem Wochenende ein gemütlicher Ausflug unternommen werden könnte, dem sei winters wie sommers das Dorf Hohenstadt ans Herz gelegt.

Mit einer tapferen Aktion löste dort einst die Adlige Maria Magdalena Adelmann eine spontane Prozession aus, deren Auswirkungen bis heute im Ortsbild sichtbar sind. Mehr dazu hält die Schauorte-​Seite bereit.





Natürlich finden sich in der Beilage auch wieder Leserbriefe und –fotos sowie Nachrichten von den Vereinen und aus dem kirchlichen Bereich. Und wem der Januar gerade ruhig genug ist, der macht es sich mit der Rätselseite auf dem Sofa bequem.

