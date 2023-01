Spraitbach: Kinder dürfen Sportlern aufs Dach steigen

Planentwurf: Jürgen Bauer

Neue Räume für die Kleinkindbetreuung entstehen in der Gemeinde Spraitbach durch Aufstockung eines Sporthallen-​Anbaus. Mit diesem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss wird der Verbrauch von Freiflächen auf der grünen Wiese vermieden.

Samstag, 28. Januar 2023

Alexander Gässler

Welches Konzept überzeugte und warum, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung und digital im iKiosk.



Wer in eine gute Betreuung von Kindern investiert, investiert damit in die Zukunft. Deshalb nimmt die Gemeinde Spraitbach auch gerne rund zweieinhalb Millionen Euro in die Hand, um neue Räume für die Betreuung von Kindern im Alter von unter drei Jahren zu schaffen. Aber wo und wie – das war eine Frage, mit der sich der Gemeinderat, auch im Zuge einer Klausurtagung, intensiv beschäftigt und dazu viele Zahlen, Daten und Fakten zusammengetragen hat.

