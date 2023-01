Gmünd: Das Reich der Schatten lockt wieder

Foto: Kulturbüro

Immer mehr Besucherinnen und Besucher zieht es ins Schattenreich, das internationale Schattentheatermuseum in Schwäbisch Gmünd. Einen großen Anteil an den Besucherzahlen haben die Kinder und Jugendlichen, die an den Workshops teilnehmen. Am Sonntag, 8. Januar, erwacht das Museum wieder aus dem Winterschlaf.

Freitag, 06. Januar 2023

Alexander Gässler

Wie die Bilanz der Verantwortlichen für 2022 aussieht und was im Museum neu zu sehen ist, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung



Seit vergangenem Oktober ist das Schattentheatermuseum in der Gmünder Mohrengasse 4 fertig. Anna Klamann, die sich seitens des städtischen Kulturbüros um das Museum kümmert, ist mit der Resonanz zufrieden und richtet den Blick nach vorn: Von kommenden Sonntag, 8. Januar, an öffnet das Museum wieder sonntags von 14 bis 17 Uhr.

