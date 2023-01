Gmünd: Warum kühlende Stadtmöbel die Stadt nicht kühlen

Foto: Liveable Cities GmbH

Um die Innenstadt zukunftsfähig zu machen: Schwäbisch Gmünd erhält einen Millionenzuschuss aus einem Bundesprogramm. Das will die Stadt mit dem vielen Geld anstellen.

Freitag, 06. Januar 2023

Alexander Gässler

26 Sekunden Lesedauer



Wenn es darum geht Zuschüsse abzugreifen, ist das Gmünder Rathaus durchaus erfolgreich. Jüngstes Beispiel: Die Stadt erhält 2,48 Millionen Euro aus dem Bundesförderprogramm für zukunftsfähige Innenstädte und Zentren. Das Dumme an Förderprogrammen ist: Man muss immer noch selbst was drauflegen. Im aktuellen Fall beläuft sich der städtische Anteil auf 826 000 Euro. Somit wächst der Fördertopf auf 3,3 Millionen.





Künstliche Intelligenz und kühlende Möbel: Wofür die Stadt das Geld einsetzen will, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



607 Aufrufe

105 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen