Göggingen: Felix Gütlin wirft den Christbaum wieder am weitesten

Foto: fabro

Der Rekord von 2017 wurde verfehlt. Dafür gab es beim Christbaum-​Weitwerfen eine rekordverdächtige Teilnahme. Wegen des sonnigen Wetters und der milden Temperaturen waren eher Kaltgetränke als Glühwein gefragt.

Sonntag, 08. Januar 2023

Alexander Gässler

30 Sekunden Lesedauer



Am Samstagnachmittag erfreute sich der SV Göggingen einer gegenüber dem vorigen Mal im Januar 2020 gestiegenen Zahl von Teilnehmenden und eines zahlreichen Publikums beim 6. Gögginger Christbaum-​Weitwerfen. 21 Herren-​Zweiermannschaften und sechs Damen-​Teams rangen zunächst in der Gruppen– und dann in der K.-o.-Phase um den Wanderpokal, immer auch den 2017 von Axel Meßner aufgestellten Rekord von 10,80 Metern vor Augen. Bürgermeister Danny Kuhl trat als Neuling und Teil des Teams „Goldene Ananas“ an, das sich aber nicht für die Endrunde qualifizieren konnte.





Wer gewonnen hat und mehr, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



