Bräuhausfest des Musikverein Leinzell

Foto: mvl

Das Bräuhausfest in Leinzell ist fester Bestandteil im Veranstaltungskalender. Am Gelingen sind nicht nur der Musikverein Leinzell, sondern auch andere Vereine und Sponsoren beteiligt.

Donnerstag, 12. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Am Samstag, den 7. Oktober fand das Bräuhausfest des Musikvereins statt. Angelehnt an das einst tatsächlich existierende Bräuhaus in der Dorfmitte, wird die Leinzeller Geschichte mit diesem Bräuhausfest jährlich neu auf erlebt. Durch die bezaubernde Dekoration wurde die Kulturhalle Leinzell in ein uriges Wirtshaus mit gemütlichem Ambiente verwandelt.

