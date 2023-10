Schauort Wental: Jahrmillionen formten den Felsenzauber

Ausflug ins Wental! Das ließ schon seit Generationen die Herzen der Naturliebhaber höherschlagen. Das auf der Alb in diesem Umfang und in dieser Gestalt einzigartige Trockental existiert in einem Spannungsfeld zwischen Natur– und Landschaftsschutz und beliebter touristischer Nutzung. Vielen Spaziergängern, Wanderern und Radlern ist es gar nicht recht bewusst, dass sie sich durch Jahrmillionen der Erdgeschichte bewegen.

Unser Ortsporträt informiert außerdem über die apokalyptische Katastrophe, die die Landschaft vor 15 Millionen Jahren entscheidend geformt hat, als ein Meteorit einschlug. Der Krater, das Steinheimer Becken, ist immer noch vorhanden. Mehr darüber und weitere Informationen über die Erlebnislandschaft Wental finden Sie in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.





In den Jahrmillionen der Erdgeschichte hat die Natur zwischen Bartholomä und Steinheim dieses Trockental mit den freigespülten Felsformationen hinterlassen. Die Menschen zeigten sich davon schon immer fasziniert. Viele Legenden ranken sich um das sogenannte Felsenmeer. So wird das Tal östlich der Straße zwischen Bartholomä und Steinheim bezeichnet. Das eigentliche, sehr waldreiche und besonders idyllische Wental liegt auf der anderen Seite. Fast jede Felsformation trägt einen Namen und kann Geschichten erzählen: Spitzbubenstadel, Hirschfelsen oder Wentalweible …

