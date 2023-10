Gestüt Schurrenhof: Isländer auf der Rennbahn

Foto: mad

Zum 13. Mal findet am 3. Oktober ein Renntag auf dem Schurrenhof statt – eine Veranstaltung, die es so bisher nur im Gmünder Stadtteil Rechberg gibt.

Montag, 02. Oktober 2023

Gerold Bauer

51 Sekunden Lesedauer



Es besteht keinerlei Wettkampfdruck, es handelt sich einfach um einen Tag unter Gleichgesinnten – egal welchen Alters, egal ob Anfänger oder erfahrener Turnierreiter. Viel Spaß für Reiterinnen und Reiter und Pferde ist garantiert.







Ein Festtag für Reiter mit schnellen Islandpferden findet am 3. Oktober auf den Sportanlagen des Schurrenhofs statt. Ausrichter ist die IG Schurrenhof zusammen mit dem Isländer-​Gestüt der Familie Lipp. Diese Veranstaltung ist bisher in ganz Deutschland einzigartig, da es nur um Spaß und möglichst schnelles Reiten geht.Wie immer geht es auf diesem Hausturnier für Zuschauer und Reiter sehr entspannt zu, so können die interessierten Zuschauer auch mit den Teilnehmern sprechen und Fragen zu den Pferden und Gangarten stellen, alle sind dicht am Geschehen dran. Neben Schritt– Trab– und Galopprennen werden vor allem die besonderen Gangarten Tölt und Pass der Islandpferde gezeigt. Höhepunkt sind die rasanten Pass– und Speedpassrennen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



329 Aufrufe

207 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen