Krautfest: Ein tolles Finale für den Himmelsgarten

Der Himmelsgarten geht in die Winterpause. Bevor sich der Landschaftspark aber zur Ruhe begibt, steht am Sonntag, 22. Oktober, das traditionelle Krautfest an. Das Fest beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst am Kreuztisch.

Der Bezirksverband für Obst– und Gartenbau lädt ein, mehr über das Thema „Obst und Gartenarbeit“ zu erfahren. Für die Jüngsten gibt es unterhaltsame Aktivitäten, etwa die Möglichkeit, im Suppenstern ein Herbstmandala zu erstellen oder Meisenknödel für die Vögel herzustellen. Zudem bietet der Bezirksverband für Obst– und Gartenbau frische Fladen, Kuchen und Kaffee an.





Im Suppenstern dürfen sich die Gäste auf eine Gemüsesuppe freuen. Schülerinnen und Schüler der Klasse 6 der Friedensschule bewirten die Gäste ab 11.30 Uhr. Für das Foto haben sich schon einige um Oberbürgermeister Richard Arnold geschart. Um 14 Uhr wird das neue Dorfgemeinschaftshaus am Himmelsstürmer von OB Arnold und Ortsvorsteher Johannes Weiß eingeweiht.





Welche Attraktionen darüber hinaus geplant sind, erfahren Sie am heutigen Samstag in der Rems-​Zeitung.



