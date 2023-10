Kombi-​Lösung Aalen: schneller, günstiger und klimafreundlicher?

Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting wirbt mit einer Broschüre für eine Kombi-​Lösung in der Klinikfrage. Sein Vorschlag: Am Standort des heutigen Ostalb-​Klinikums könnte nach und nach ein Zentralklinikum entstehen. Das sei schneller, günstiger und klimafreundlicher. Was steckt dahinter?

Die Idee hinter der Kombi-​Lösung hat Oberbürgermeister Brütting in einer Hochglanz-​Broschüre zusammengefasst. Er wolle vorhandene Potenziale nutzen und den Standort Ostalb-​Klinikum schrittweise entwickeln, sodass in vier Abschnitten ein neues Krankenhaus entsteht. Warum er es Kombi-​Lösung nennt? Viele Gebäude sollen ersetzt, neu gebaut, manche erhalten werden. Das sei „schneller, günstiger und klimafreundlicher“. Potenziale sind für ihn etwa die Grundstücke neben dem Ostalb-​Klinikum. Sie gehörten bereits der Stadt und dem Landkreis, Baurecht sei größtenteils vorhanden. Zudem liege Aalen verkehrsgünstig nahezu in der Mitte des Landkreises mit einer Nähe zur B29, eine direkte Anbindung an die Bundesstraße könne hergestellt werden. Auch was die Klinik selbst angeht, sind Brüttings Ideen weit vorangeschritten. Es gibt Grafiken, wie diese neue Klinik in Aalen einmal aussehen, was wo gebaut werden könnte. Und es gibt Zahlen.

