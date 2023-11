Wärmenetze für Degenfeld und Herlikofen

Die Vorstellung der Kommunalen Wärmeplanung in den Teilorten schreitet voran. Jetzt sind der kleinste Teilort Gmünds, Degenfeld, und Herlikofen dran. Reicht für Degenfeld ein Teilgebiet, muss Herlikofen in deren drei aufgeteilt werden.

Dienstag, 14. November 2023

Jürgen Widmer

Wieder liegen der Planung die Ausgangszahlen aus dem Jahr 2019 zu Grunde. Zusätzlich wurde der voraussichtliche Wärmebedarf für die Jahre 2030 und 2035 berechnet.





Wie ein niedriger Wärmeverbrauch in den Teilorten erreicht werden soll und worüber die Ortschaftsräte am Dienstag, 14. November, noch entscheiden, lesen Sie an diesem Tag in der Rems-​Zeitung.



Herlikofen wurde in die drei Teilgebiete Süd, Nord und Industrie aufgeteilt. Ebenso wie Degenfeld sind die Gebiete Industrie und Süd für Wärmenetze in Niedertemperatur geeignet. Für Herlikofen Nord könnte ein konventionelles Wärmenetz zum Einsatz kommen.

