Neueröffnung des Tafelladen Heubach

Heubach hat nun wieder einen Tafelladen. Am Eröffnungstag war der Ansturm bereits groß.

Donnerstag, 16. November 2023

Sarah Fleischer

Wer den Tafelladen betreibt, was es dort gibt und wann er geöffnet ist, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Äpfel, Tomaten, Salat, Balsamico und eine Packung Eis – das ist der Einkauf einer jungen Ukrainerin, die bereits kurz nach der Eröffnung des Heubacher Tafelladens am Dienstag dort einkauft. Draußen warten noch weitere Menschen, um in den kleinen Laden in der Götzenbachstraße 6 zu kommen. Der Ansturm zeige, wie „wichtig und notwendig“ der Tafelladen sei, so Bürgermeister Dr. Joy Alemazung bei der Eröffnung am Donnerstag. Es sei ein langer Weg gewesen, aber dass Heubach nun wieder einen Tafelladen habe, zeige das große Engagement der Beteiligte.

