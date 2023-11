Kerstin Ott kommt auf die Kapfenburg

Foto: Nonastudios

„Die immer lacht“ machte sie 2016 über Nacht berühmt, heute ist sie aus der deutschen Schlagerszene nicht mehr wegzudenken: Kerstin Ott. Am Samstag, 20. Juli, spielt sie auf Schloss Kapfenburg. Tickets sind ab sofort überall im Vorverkauf erhältlich.

Sonntag, 19. November 2023

Jürgen Widmer

Ott gilt als natürlich, nahbar und bodenständig. Damit allein lassen sich natürlich nicht mal eben so 1,6 Millionen Einheiten verkaufen, fünf Alben in den Top 10 der Charts platzieren und zahlreiche Gold-​, Doppel-​Platin– und Diamant-​Awards abräumen.Ott gehört derzeit zu den beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum. Dabei stellt sich die Singer-​Songwriterin auch gesellschaftskritischen Themen, wie man an ihrem Hit „Regenbogenfarben“ erkennen kann.

