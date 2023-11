Untergröningen: Gaby Förstner ist seit 40 Jahren Mesnerin

Vier Jahrzehnte lang war Gaby Förstner der Katholischen Kirchengemeinde St. Michael Untergröningen/​Eschach treu. Auch nach so langer Zeit denkt sie nicht daran, ihr Amt als Mesnerin aufzugeben.

Freitag, 24. November 2023

Sarah Fleischer

Warum sie ihr Amt weiter behalten möchte und welche Anekdote ihr bis heute im Gedächtnis geblieben ist, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Im Rahmen eines Gottesdienstes haben Pfarrer Jürgen Kreutzer und der Kirchengemeinderat ihrer Mesnerin Gaby Förstner für ihre 40-​jährige Tätigkeit gedankt.Zum Mesnerdienst sei sie durch Pfarrer i.R. Wilhelm Betzler gekommen, erzählte Gaby Förstner. Dieser habe die damals pfarrlose Kirchengemeinde in Aushilfe betreut und ihr so lange keine Ruhe gelassen bis sie schließlich zugesagt habe.Während ihrer Tätigkeit als Mesnerin stand sie stets verlässlich und hilfreich den Pfarrern zur Seite. Da sie als Rentnerin jetzt noch mehr Zeit habe, wolle sie das Amt weiter ausüben. Vor allem die Begegnung mit Menschen in den verschiedensten Lebenslagen geben ihr Halt.

