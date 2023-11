Hohenstadt: Autounfall wegen Schneeglätte führt zu Stromausfall

Der Fahrer eines Geländewagens verlor bei Hohenstadt auf schneeglatter Fahrbahn die Beherrschung über sein Auto und prallte gegen einen Stromkasten.

Montag, 27. November 2023

Gerold Bauer

Auf schneeglatter Fahrbahn kam ein 47-​Jähriger am Sonntagmorgen gegen 9.10 Uhr mit seinem Land Rover auf der Verbindungsstraße zwischen Hohenstadt und Butzenberg von der Fahrbahn ab, teilte das Polizeipräsidium mit. Der Pkw prallte deshalb gegen einen am Straßenrand aufgestellten Stromkasten, wobei dieser zerstört wurde und es in der näheren Umgebung zu einem Stromausfall kam. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von ungefähr 7000 Euro.

