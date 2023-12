Weihnachtsdorf an der Bernhardushalle in Weiler

Am Samstag, 2. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt in Weiler in den Bergen. Der Platz vor der Bernhardushalle verwandelt sich hierfür in ein heimeliges Weihnachtsdorf mit vielen Ständen. Auftakt ist um 12 Uhr.

Die Beschicker der verschiedenen Marktstände freuen sich auf regen Besuch. Wer für die Adventszeit und für Weihnachten seine Wohnung dekorieren möchte und auch Geschenke sucht, ist auf dem Weilermer Weihnachtsmarkt richtig. Edelsteine, Schmuck und Strickstulpen, Strickwaren, Naturheilmittel, Genähtes und Geplottetes: Für alle Geschmäcker und und jedes Alter ist etwas dabei.





Weitere Informationen und Details zum Programm finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



