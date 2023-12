Festakt zu 50 Jahren CDU Ostalb

Foto: Viktor Turad

Mit einem bunten Programm hat die CDU den Zusammenschluss der beiden Kreisverbände Schwäbisch Gmünd und Aalen vor 50 Jahren zum Kreisverband Ostalb gefeiert. Festrednerin war die ehemalige Kultus– und Bundesbildungsministerin Annette Schavan.

Dienstag, 12. Dezember 2023

Benjamin Richter

54 Sekunden Lesedauer



Annette Schavan skizzierte mit viel Tiefgang das Fundament, nämlich das christliche Menschenbild und die Berufung des Menschen zur Freiheit, auf dem die Partei seit ihrer Gründung unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg stehe.

Dass Geschichte durchaus nicht eine trockene Angelegenheit sein muss, bewies Dr. Michael Hoffmann in seinem mit vielen Anekdoten gespickten Vortrag, in dem er die Entwicklung der CDU, der Frauenunion und der Jungen Union in den beiden früheren Landkreisen und ihre Anfänge im gemeinsamen Kreisverband lebendig werden ließ.

Als großes Musiktalent aufhorchen ließ Ann-​Sophie Bengelmann aus Unterschneidheim. Die Bundespreisträgerin „Jugend musiziert 2022“ in der Kategorie Pop erfreute die zahlreichen Besucher mit ihren musikalischen Darbietungen, darunter eine Eigenkomposition.

Als Talent entpuppte sich auch Pauline Borchard, die locker durch das fast dreistündige Programm führte. Seit 50 Jahren trete die CDU für die Region ein, unterstrich Kreisvorsitzende Heike Brucker und stelle als „Partei der Mitte“ die Menschen in ihren Fokus. „Die CDU wurde gebraucht und sie wird in Zukunft noch mehr gebraucht werden!“





Welches Alleinstellungsmerkmal der Europaparlamentarier Rainer Wieland der CDU zuschrieb, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



274 Aufrufe

218 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen