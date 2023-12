Glasprinzessin zu Gast in Heubach

Seit 31 Jahren krönt die Stadt Lauscha in Südthüringen eine junge Frau zur Glasprinzessin. Die aktuelle Prinzessin ist am Wochenende zu Gast in Heubach.

Samstag, 16. Dezember 2023

Sarah Fleischer

Am dritten Adventswochenende besucht die Glasprinzessin die Lauschaer Partnerstadt Heubach und den dortigen Kugelmarkt.







Wann man Autogramme von der Prinzessin bekommt und wie man überhaupt Glasprinzessin wird, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



In diesem Jahr wurde am 3. Dezember Rachel van Liere zur neuen Glasprinzessin gekrönt. Sie repräsentiert nun für zwei Jahre die Stadt Lauscha und das örtliche Glasbläserkunsthandwerk und die Produkte, die aus Glas gefertigt werden.

