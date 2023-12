Mit dem Ostalbwanderer ins Krippendorf Herdtlinsweiler

Weihnachten nähert sich mit großen Schritten. Der Ostalbwanderer hat einen passenden Weihnachtsspaziergang im Angebot. Es geht in das Krippendorf Herdtlinsweiler, wo sich jedes Jahr im Advent das ganze Dorf in eine riesige Krippenausstellung verwandelt.

Das umtriebige Dorf unterhalb des Hornbergs hat wieder ein gutes Dutzend Krippen aufgebaut. Der Spaziergang führt von Weiler in den Bergen den kurzen Weg nach Herdtlinsweiler, wo wir verteilt im Dorf auf Krippen aus aller Welt stoßen. Die ausgestellten Krippen haben die Macher aus aller Welt zusammengetragen. Klassische erzgebirgische Krippen stehen neben südamerikanischen Tonkrippen. Eines der Highlights ist das ehemalige Backhäusle des Dorfes, das sich mit über einem Meter großen Figuren in eine riesige Krippe verwandelt.









Das Krippendorf bietet einen wunderbaren Weihnachtsspaziergang mit spannenden Eindrücken nicht nur für Kinder. Die Krippenausstellung ist noch bis zum Feiertag Mariä Lichtmess (2. Februar) geöffnet.





Eine detaillierte Beschreibung mit Karte, Höhenprofil, Fotos und weiteren Tipps finden Sie auf ostalb​wan​derer​.de

Ab dem 23. Dezember bis zum Dreikönigstag öffnet der Weihnachtsmarkt in der „Lamba-​Schuir“ neben der Christi-​Himmelfahrts-​Kapelle. In der wunderbar beleuchteten Scheune gibt es neben weiteren Krippen auch Punsch und Glühwein. Außerdem gibt es vom ersten bis zum dritten Advent an jedem Sonntag um 14 Uhr eine Adventsandacht in der Christi-​Himmelfahrts-​Kapelle direkt in der Ortsmitte.

