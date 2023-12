Fröhliche Weihnachtslieder erklingen in Herdtlinsweiler

Foto: fg

Zum Ausklang der Weihnachtsfeiertage sind viele Familien am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Krippenweg in Herdtlinsweiler unterwegs gewesen. Traditionell fand am frühen Nachmittag das Weihnachtsliedersingen in der Christi-​Himmelfahrts-​Kapelle statt.

Dienstag, 26. Dezember 2023

Franz Graser

16 Sekunden Lesedauer



Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nahmen sich die Zeit, um in der kleinen Kapelle gemeinsam die altbekannten Weisen wie „O du fröhliche“ oder „Stille Nacht“ zu singen. Beate Klapper verlas die Weihnachtsgeschichte. Robert Hüfler stimmte die Lieder an.

