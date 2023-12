Von der Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

Eine 23-​jährige Frau ist am Mittwoch bei einem Autounfall auf der Verbindungsstraße zwischen Hinterbüchelberg und Oberholenbach schwer verletzt worden.

Donnerstag, 28. Dezember 2023

Franz Graser

Die Frau kam gegen 9.15 Uhr mit ihrem Wagen von der Straße ab, das Auto prallte gegen einen Baum. Die Verletzte wurde nach Polizeiangaben zunächst vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt und dann in eine Klinik eingeliefert. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro.

