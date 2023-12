Krippenschau in Herdtlinsweiler ist eröffnet

Foto: fg

Eine stimmungsvolle Adventsandacht in der kleinen Herdtlinsweiler Kapelle bildete den Auftakt zur alljährlichen Krippenausstellung. Der Schwäbisch Gmünder Malerchor gestaltete die Feier mit alpenländischen Weisen.

Sonntag, 03. Dezember 2023

Franz Graser

28 Sekunden Lesedauer











Wie ein tief verschneites Alpendorf wirkte Herdtlinsweiler am Nachmittag des ersten Adventssonntags. Die kleine Kapelle war bereits eine gute Viertelstunde vor Beginn der Adventsandacht zum Auftakt der Krippenausstellung gut besetzt. Und es strömten noch mehr Besucher in das Kirchlein. Oberbürgermeister Richard Arnold freute sich: „Schön, dass die Kapelle so voll ist!“ Passend zur alpenländischen Atmosphäre begleitete der Schwäbisch Gmünder Malerchor die Andacht mit größtenteils alpenländischen Gesängen, so zum Beispiel dem „Ave Maria der Berge“. Mit besinnlichen Liedern klang die Feier in der Kapelle aus.

599 Aufrufe

112 Wörter

2 Stunden Online



