Weihnachtsdorf erfreut die Herzen

Der Weihnachtsmarkt in Weiler in den Bergen hat am Samstag ein neues Kapitel aufgeschlagen. Erstmals präsentierte sich der Markt als kleines Weihnachtsdorf an der Bernhardushalle. Oberbürgermeister Richard Arnold lobte bei einem spontanen Besuch den neuen Standort und die musikalischen Auftritte der Kinder.

Sonntag, 03. Dezember 2023

Franz Graser

Wie auf Bestellung bescherte die Natur zur Eröffnung des Marktes malerische Bilder mit viel Schnee. Traditionell gab es wieder viele Angebote für Kinder, aber auch mit Kindern. Die Winterkinder vom Kindergarten St. Elisabeth, gekleidet in bunte Schneeanzüge, eroberten im Nu die Bühne und schauten ungeduldig zum Himmel hinauf. Plötzlich rieselten riesige Schneeflocken vom Himmel herab und verzauberten die Landschaft, die Kindern, deren Eltern und viele Gäste.







Zwei Erzieherinnen, als Schneemänner verkleidet, sangen mit den Winterkindern: „Alle warten auf den ersten Schnee; Sie träumen vom Schlittschuhlaufen und der Rodelbahn; Und davon endlich wieder Schuss ins Tal zu fahren; Winterkinder können stundenlang am Fenster stehen…“





Für diesen Wunderauftritt der Winterkinder gab es vom Ortsvorsteher Bernhard Feifel Süßigkeiten in Päckchen. „Aus Sicherheitsgründen wurde beschlossen, unser Weihnachtsmark an der Bernhardushalle aufzubauen und diese Entscheidung wurde sehr gern angenommen“, so der Ortsvorsteher.





Auch die Grundschulkinder trugen mit einstudierten Liedern und Gedichten zur Freude der Besucher bei. Für festliche, musikalische Unterhaltung sorgten auch die Musiker vom Musikverein Weiler. Zur Freude der Kinder und vieler Besucher gab es im Weihnachtsdorf zwei Esel, Schafe und Lämmer.

