Weihnachtskrippen im Kunstschaufenster in Heubach

Foto: svh

Das Kunstschaufenster in der ehemaligen Metzgerei Schurr in der Hauptstraße 60 wurde umgestaltet. Ausgestellt werden moderne, altertümliche oder alpenländischen Weihnachtskrippen in verschiedenen Größen und Ausführungen.

Mittwoch, 06. Dezember 2023

Gerold Bauer

Die Figuren werden aus handgeschnitztem Ahorn– beziehungsweise Lindenholz gefertigt und in liebevoller Handarbeit bemalt und gebeizt. Die Ausstellung kann bis 7. Januar besichtigt werden.





Interessierte Künstlerinnen und Künstler, die ebenfalls gerne das Heubacher Kunstschaufenster nutzen möchten, können sich an das Kulturnetz Heubach Telefon 07173 /​91431 250 oder kulturnetz@​heubach.​de wenden.

