Christbaumverkauf beim Autohaus Schramel

Foto: Schramel

Seit einigen Jahren veranstaltet das Lorcher Autohaus Schramel einen Weihnachtsbaumverkauf mit Bewirtung für einen guten Zweck. Auch 2023 knüpft das Unternehmen an diese Tradition an.

Freitag, 08. Dezember 2023

Franz Graser

Der Weihnachtsbaumverkauf findet am Samstag, 9. Dezember, am Gebrauchtwagenzentrum des Autohauses an der Ziegelwaldstraße im Lorcher Industriegebiet statt. Dort zieht um Punkt 10 Uhr mit dem Beginn des Christbaumverkaufs weihnachtliche Stimmung ein. Die Aktion endet um 15 Uhr.





Begleitet wird der Weihnachtsbaumverkauf mit einer adventlichen Bewirtung mit Glühwein, Punsch und Grillwürstchen. Der Erlös aus der Bewirtung kommt wie im Vorjahr dem „Bunten Kreis“ zugute. Diese Initiative unterstützt Familien, deren Kinder schwer oder dauerhaft erkrankt sind, und hilft ihnen, den Alltag zu meistern.





Über den ganzen Tag stehen der Inhaber Rainer Schramel und sein Team für Fragen aller Art zur Verfügung und geben gerne Auskunft zu den aktuellen Fahrzeugmodellen.







Weitere Informationen finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



