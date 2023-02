Hella, Hella: In Gmend isch wieder Fasnet

Foto: gäss

Guggenmusik ist Straßenfasching pur. Auf drei Bühnen in der Innenstadt und anschließend in den Gmünder Kneipen gibt es noch bis spät in die Nacht ordentlich was auf die Ohren. Die Guggen und ihre Fans haben etwas nachzuholen.

Samstag, 11. Februar 2023

Alexander Gässler

38 Sekunden Lesedauer



Rock, Pop, Filmmusik, Techno, Hip-​Hop: Die Guggenmusik macht vor gar nichts Halt. Nicht einmal vor Faschingsschlagern wie Margit Sponheimers „Am Rosenmontag …“, das „D’Maximale“ aus Rheinfelden gleich mehrfach anstimmen.





Die „Röräheizär“ aus Rorschach in der Schweiz schwören auf Peter Alexanders „Die kleine Kneipe …“, das vielfach zu hören ist. Die Gruppe kommt übrigens mit einem Tubisten aus. Er braucht auch keine Unterstützung. Er nimmt es mit der ganzen Kapelle auf. Famos.





Das beste: Das Wetter passt, es ist trocken. Und niemand braucht hungrig oder durstig nach Hause zu gehen.







Am Sonntag ab 11 Uhr geht es mit dem Guggenmusikfrühschoppen in der Großsporthalle in der Katharinenstraße weiter. Er dauert bis spät in den Nachmittag.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



408 Aufrufe

153 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen