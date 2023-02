So war das erste Narrenbaumaufstellen nach zwei Jahren

Die Wetzgauer Feuerwehr meistert die Aufgabe einmal mehr souverän. Zwei Guggenmusiken und 2500 Besucherinnen und Besucher auf dem Marktplatz feuern sie an. So hat sich der Erste Bürgermeister bei seiner Premiere geschlagen.

Samstag, 11. Februar 2023

Alexander Gässler

Eine Guggenmusik marschiert vorneweg. Es folgt der Gmünder Hofstaat mit Prinzengarde. Dahinter zieht der Narrensamen den Narrenbaum vom Bockstorplatz auf den Marktplatz, begleitet von filmenden Eltern und der Narrenzunft Hölltalschütz. „Es wäre der 30.“, sagt Luke von den „Rudos“. Und weil man mit den Zahlen ja sowieso nur durcheinanderkommt, „tun wir so als ob“.





Wie die Wetzgauer Feuerwehr die Aufgabe gemeistert hat und welche politische Botschaft am Narrenbaum baumelt, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.







