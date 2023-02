Notfallpraxis Stauferklinikum umgezogen

Seit Februar ist die Bereitschaftspraxis der niedergelassenen Ärzte in den Räumen der neuen Zentralen Notaufnahme am Stauferklinikum untergebracht. Das Foto zeigt von links: Wasmut Fiedler (Praxisorganisator), Christopher Franken (Kaufmännischer Standortleiter Stauferklinikum), Thomas Schneider (Vorstand Kliniken Ostalb), Dr. Bertold Schuler (Vorsitzender Ärztlicher Bereitschaftsdienst) und Ursula Haslbauer (Leitende MFA). Foto: privat

Die Notfallpraxis der niedergelassenen Ärzte ist umgezogen. Sie befindet sich nun in den Räumen der neuen Notaufnahme am Stauferklinikum Mutlangen. Vor genau elf Jahren nahm sie den Betrieb auf.

Sonntag, 12. Februar 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 20 Sekunden Lesedauer



Patienten müssen nun nicht mehr länger durch die Klinik gehen, sondern können die Notfallpraxis direkt über den separaten Zugang an der Wetzgauer Straße betreten. „Das System hat sich in den vergangenen elf Jahren bewährt. Wir arbeiten Hand in Hand mit der Klinik zusammen“, sagt der Vorsitzende des Vereins ärztliche Bereitschaftspraxis, Dr. Bertold Schuler.Rückblick: Bis zum Jahr 2012 wurde der Notfalldienst der niedergelassenen Ärzte im Bereich Schwäbisch Gmünd im Wechsel von je einer diensthabenden Praxis geleistet. Patienten mussten jeweils nachsehen, welche Praxis Dienst hat. Seitens der Ärzte verteilten sich die Notdienste oft ungleichmäßig, mit entsprechend hoher Dienstbelastung einzelner Mediziner. Damit war im Februar 2012 Schluss. Der Verein „Ärztlicher Bereitschaftsdienst Region Schwäbisch Gmünd“ wurde gegründet. Am 1. Februar 2012 zog die Bereitschaftspraxis im Erdgeschoss des Stauferklinikums ein. Elf Jahre später, gehen die Räume im Erdgeschoss wieder zurück an die Klinik. Denn seit Beginn des Monats ist die Notfallpraxis in den Räumlichkeiten der neuen zentralen Notaufnahme am Stauferklinikum angekommen. „Und dort gehört sie auch hin. Sobald die Zentrale Notaufnahme der Klinik umgezogen ist, werden Patienten einen gemeinsamen Tresen als Anlaufpunkt vorfinden“, berichtet der Standortleiter des Stauferklinikums Christopher Franken.Bis zu 18.000 Patientenkontakte verzeichnet die Notfallpraxis der niedergelassenen Ärzte jedes Jahr. Knapp 100 Ärzte machen Dienst, unterstützt werden sie dabei von einem zehnköpfigen Team aus Medizinischen Fachangestellten. Um die Organisation der Praxis von Vertragsunterlagen bis hin zur IT-​Ausstattung kümmert sich Wasmut Fiedler. Und der zeigt sich sehr zufrieden mit dem Verlauf: „Innerhalb eines Tages hatten wir den Umzug erledigt, noch am gleichen Abend waren wir in den neuen Räumen einsatzbereit.“Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 18 bis 22 UhrMittwoch: 13 bis 22 UhrSamstag, Sonntag, an Feiertagen sowie an drei Brückentagen im Jahr: 8 bis 22 Uhr

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



259 Aufrufe

323 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen