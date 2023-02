Martha Janeck feiert 101. Geburtstag

Foto: privat

Martha Janeck hat eine ereignisreiche Zeit in ihrer Heimat Untergrönigen erlebt. Am heutigen Montag wird sie 101 Jahre alt. Anlässlich ihres Geburtstags blickt sie auf all die vielen Leidenschaften zurück, die ihr bis ins hohe Alter geblieben sind.

Montag, 13. Februar 2023

Thorsten Vaas

27 Sekunden Lesedauer



Schon seit ihrer Geburt lebt Martha Janeck am Untergröniger Schattenberg. In dem Abtsgmünder Ortsteil bewohnte sie zunächst das Märzenhäusle mit dazugehörigem Bauernhof. Nach dem Kriegsende 1945 bezog Martha gemeinsam mit Ehemann Werner und Tochter Ingrid ein eigenes Heim, nicht weit entfernt von ihrem Elternhaus. Es folgten zwei weitere Kinder, Tochter Sonja und Sohn Wolfgang. Damit war die kleine Familie komplett.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



291 Aufrufe

110 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen