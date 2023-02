Kaugummiautomat: Der Juwelier am Gartenzaun

Die Generation Wählscheibe kennt die rot-​weißen Kaugummiautomaten aus der Jugend. Noch gibt es sie. Auch in Schwäbisch Gmünd. Eine Hommage.

Samstag, 18. Februar 2023

Thorsten Vaas

Wir wollen heiraten. Okay, ich will sie heiraten. Sie, das ist Marina, die Traumfrau im Kindergarten. Langes, blondes Haar, etwas größer als die meisten Jungs, damals jedenfalls. Ihr Lächeln, schlicht süß. Scheinbar kann sie sich ebenso eine Beziehung vorstellen, wie sich an jenem Tag herausstellt, der unter allen blassen Erinnerungen an diese längst vergangene Zeit ganz deutlich übrig geblieben ist. Ein Stuhlkreis, wie immer am Ende eines Kindergartentags, bald wird die Erzieherin ein Spiel vorschlagen, an dessen Ende zur Belohnung diese leckeren, giftgrünen Froschfruchtgummis ausgehändigt werden. Plötzlich steht Marina auf, quert den Stuhlkreis. Ein Kuss auf die Backe. Die Hochzeit ist nur noch Formsache. Ein Ring muss her.Doch woher? Für Kinder in den 90er-​Jahren hängt der Juwelier am Gartenzaun. In Form eines rot-​weißen Kaugummiautomaten, in den man Pfennigstücke steckt, die man sich fürs Laubfegen verdient. Besonders im Herbst ein lukratives Einkommen, das gleich bei nächster Gelegenheit investiert wird. Münze in den Spalt legen, Hebel drehen – und sich freuen auf das, was unten rausfällt. Immer eine Überraschung. Roulette für Knirpse. Aufregung wie an Weihnachten. Vielleicht eine Murmel? Darauf hofft jeder. Ein Flummi, auch gerne gesehen. Der Ring? Uninteressant. Bis dato. Meist dreht man sich ohnehin ein Kaugummibällchen, das Wind, Regen, Sonne, Schnee irgendwie überlebt und sich so viel Aroma bewahrt hat, dass es exakt für den Heimweg reicht: das Terroir der Ortsdurchfahrt, komprimiert in einer einzigen Kugel. Wie diese Kaugummis wohl heute schmecken?

