Brand durch Verpuffung: Feuerwehrweinsatz in Welzheim

Foto: Christoph Ehleben/pixelio.de

Am Samstagnachmittag ist es im Welzheimer Stadtteil Breitenfürst zu einem Brand aufgrund einer Verpuffung gekommen. Dabei wurde ein 63-​jähriger Mann durch Rauchentwicklung leicht verletzt.

Sonntag, 19. Februar 2023

Franz Graser

22 Sekunden Lesedauer



Der 63-​jährige hatte in einem Ölofen ein Feuer entzündet. Dies führte zu einer Verpuffung in der Brennkammer des Ofens. Daraufhin fing eine Dichtung Feuer. Der 63-​Jährige war in der Lage, den Brand selbstständig zu löschen.





Allerdings bildete sich bei dem Brand starker Rauch. Die Feuerwehr Welzheim war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Sachschaden entstand nach Angaben der Polizei nicht.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



229 Aufrufe

89 Wörter

55 Minuten Online



Beitrag teilen