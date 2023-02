Kooperation von Jugendkunstschule und Musikschule Gmünd

Bei unwirtlichem Wetter besuchten am Sonntag viele Familien die Städtische Musikschule Schwäbisch Gmünd. Dort gab es das erste musikalisch-​künstlerische Kooperationsprojekt zwischen zu hören.

Sonntag, 05. Februar 2023

Thorsten Vaas

Malerei und Melodien haben viel gemeinsam. Sie können Gefühlen Ausdruck verleihen. Das vereint diese beiden Kunstformen und war der Impuls für die erste, aber bestimmt nicht letzte Kooperation zwischen Jugendkunstschule und der Musikschule Schwäbisch Gmünd. Oberbürgermeister Christian Baron erinnerte zu Beginn des Nachmittags bei seiner Begrüßung an seine eigene Schulzeit und an ein Musikvideo, das er mit seinen Mitschülern zum Song „Summer of 69“ von Bryan Adams erstellt hatte – mit diesem Song wurde dann auch der Nachmittag musikalisch eröffnet.

