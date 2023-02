Erdbeben in der Türkei: Zentrale Hilfsaktion in Gmünd

Foto: picture alliance /​AA | Ali Kemal Zerenli

Die Stadt Schwäbisch Gmünd, das DRK, weitere Institutionen und freiwillige Helfer um den Gmünder Geschäftsmann Bilal Dincel schließen sich bei einer Hilfsaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei zusammen. Es soll eine zentrale und zielgerichtete Hilfs– und Spendenaktion geben.

Dienstag, 07. Februar 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Am Nachmittag soll dazu eine gemeinsame Pressekonferenz stattfinden. Wie Bilal Dincel erklärt, gehe es darum, eine zentrale und koordinierte Gmünder Hilfsaktion auf die Beine zu stellen. Man wolle nicht blindlings zu Spenden aufrufen, sondern aktuell werde durch direkte Kontakte mit Betroffenen im Krisengebiet eine Liste mit vordringlich benötigten Hilfsgütern zusammengestellt. Diese werde im Laufe des Tages bereits in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Bilal Dincel wird in der Weststadt eine Industriehalle als Sammelstelle zur Verfügung stellen, bittet aber noch, die besagte Liste abzuwarten, ehe Sachspenden abgeliefert werden. Über das Gmünder DRK werde auch ein spezielles Spendenkonto eingerichtet. Die Stadtverwaltung freue sich, dass sich jenes Gmünder Team und Netzwerk um Dincel spontan für Organisation und Mitwirkung bereit erklärt habe, das schon im August und November 1999 Direktes und Segensreiches für die Erdbebenopfer in der damals verwüsteten Marmara-​Region (150 Kilometer östlich von Istanbul) leistete und somit viel Erfahrung einbringen kann. Voraussichtlich werden zielgerichtet die Menschen in der zerstörten Partnerstadt von Aalen (Antakya) unterstützt, indem die am dringendsten benötigten Sachspenden von Gmünd zu einem Hilfstransport gebracht werden, der in Aalen starten wird. Auch Landrat Dr. Joachim Bläse, so berichtet Dincel, habe sich bei ihm gemeldet, seine volle Unterstützung zugesichert und sich für das sich abzeichnende Engagement der Gmünder bedankt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



452 Aufrufe

245 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen