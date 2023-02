Erdbeben-​Hilfe: Vorerst Annahme-​Stopp für Sachspenden

Unser Bild zeigt das Umladen der Spenden durch Gmünder Helfer am Mittwochabend an zentralen Logistikzentrum der Hilfsaktion in Aalen. Foto: hs

Die überwältigende Hilfsbereitschaft für die Erdbebenopfer in der Türkei zwingt die Organisatoren vorerst zu einem Annahmestopp weiterer Sachspenden in Gmünd. Geldspenden sind weiter möglich und wichtig.

Mittwoch, 08. Februar 2023

Thorsten Vaas

30 Sekunden Lesedauer



Der Umschlagplatz in Aalen ist gut gefüllt. Die ersten Hilfsgüter auch aus Schwäbisch Gmünd sind auf dem Weg zu den Erdbebenopfern in Antakya. Das Aktionsbündnis befürchtet einen Stau der Hilfsgüter in Aalen und bittet,mehr zur Gmünder Sammelstelle in der Eutighofer Straße 144 in der Weststadt zu bringen.Geldspenden sind jedoch nach wie möglich und hilfreich. Der DRK-​Kreisverband hat bei der VR-​Bank Ostalb ein zentrales Spendenkonto für die Aktion „Gmünd hilft der Türkei“ eingerichtet:

