Ostalbkreis informiert online zu Radverkehrskonzept

Foto: lra

In einem Livestream wird am 14. März um 19 Uhr die Online-​Plattform rad​fo​rum​-ostal​bkreis​.de freigeschaltet. Bürgerinnen und Bürger haben dort bis Mitte April die Möglichkeit, Gefahrenstellen im sowie Anregungen für das Radwegenetz in einer Karte einzuzeichnen.

Mittwoch, 01. März 2023

Sarah Fleischer

35 Sekunden Lesedauer



Bei der Erstellung des Radverkehrskonzeptes setzt der Ostalbkreis bewusst auf das Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger.









Wie genau das funktionieren soll und mehr über die Infoveranstaltung lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

Der Ostalbkreis will die Bedingungen für den Radverkehr weiter verbessern und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aufbauend auf dem bestehenden Wegweisungsnetz und dem Radverkehrskonzept von 2015 soll die Radinfrastruktur auf den Prüfstand gestellt werden. Dafür hat der Ostalbkreis das Planungsbüro RV-​K aus Frankfurt beauftragt, das Radverkehrskonzept fortzuschreiben. Die Mitarbeitenden des Büros werden alle Radverkehrsverbindungen mit dem Fahrrad abfahren und auf Verbesserungsmöglichkeiten und Gefahrenstellen prüfen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



294 Aufrufe

143 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen