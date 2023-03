Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Foto: Studio V. Zwoelf — Stock​.adobe​.com

Ein 58-​jähriger Autofahrer hat am Samstag gegen 14 Uhr nahe der Ortseinfahrt von Herlikofen einen Unfall verursacht, bei dem eine 35-​jährige Autofahrerin verletzt wurde.

Sonntag, 12. März 2023

Franz Graser

19 Sekunden Lesedauer



Der 58-​Jährige war auf der Landstraße zwischen Iggingen und Herlikofen unterwegs und übersah kurz vor dem Ortseingang von Herlikofen das entgegen kommende Fahrzeug, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und in die nächstgelegene Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17 000 Euro.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



226 Aufrufe

78 Wörter

36 Minuten Online



Beitrag teilen