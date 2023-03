Schmissige Klänge für einen guten Zweck

Foto: Iris Bischoff

Zum dreißigsten Geburtstag des Vereins „Hilfe für Togo“ hat das Ulmer Heeresmusikkorps ein Konzert in der Waldstetter Stuifenhalle gegeben. Zwischen den musikalischen Höhepunkten zog der Verein eine Bilanz seiner Hilfsaktionen für das afrikanische Land.

Sonntag, 12. März 2023

Franz Graser

Für das Bundeswehrorchester war es bereits der dritte Auftritt dieser Art in Waldstetten. Auf beiden Seiten war die Freude groß. Diese Freude schien auch immer wieder bei den Ansprachen zwischen den Musikstücken durch.









Um all das zu feiern, spielte das Heeresmusikkorps unter der Leitung von Hauptmann Dominik Koch. Der betonte zu Beginn gleich mehrfach, wie gerne das Orchester immer wieder nach Waldstetten kommen und welch tolle Atmosphäre und Unterstützung hier garantiert sei, unter anderem auch beim Aufbau.





Die Ansagen zu den Musikstücken waren mit kurzweiligen Anekdoten und herzlichem Humor gespickt. Der Königsmarsch von Richard Strauss, der zwar wuchtig ‚aber kein Militärmarsch ist, gab es eine majestätische Begrüßung. Die eigentliche Ouvertüre kam danach: aus der Oper „Tannhäuser“ von Richard Wagner, raumfüllend, getragen und verspielt zugleich.





Anlass war der dreißigste Geburtstag des Vereins „Hilfe für Togo“. In den vergangenen dreißig Jahren wurden 45 Schulen eröffnet, an denen inzwischen 12 000 junge Menschen wurden. 125 junge Leute haben eine duale Ausbildung angefangen, ihre Kenntnisse sind in ganz Westafrika begehrt. 350 Unternehmen wurden bisher gegründet, 58 große Schiffscontainer nach Togo geschickt, diverse Brunnenanlagen und fünf Krankenhäuser gebaut.

