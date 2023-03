Wissen: Was ist der Lazarus-​Effekt?

Foto: Johannes Heide /​pix​e​lio​.de

Manchmal werden bei Tieren und Pflanzen unversehens Arten entdeckt, die man lange für ausgestorben hielt. So etwa der Quastenflosser oder die Riesenschildkröte

Donnerstag, 02. März 2023

Sarah Fleischer

26 Sekunden Lesedauer



Ende 2022 machten Forschende eine interessante Entdeckung. Auf Fergusson-​Island, einer unzugänglichen Insel vor der Ostküste Papua-​Neuguineas, tappte ihnen eine Schwarznacken-​Fasantaube in die Fotofalle– Das Besondere: Seit ihrer Erstbeschreibung 1882 hatte kein Ornitologe sie je wieder zu Gesicht bekommen, sie galt als ausgestorben.

Dieser Vogel, der Quastenflosser oder die Riesenschildkröte feiern gelegentlich fast wundersame Wiederauferstehungen und sind damit Beispiele für den Lazarus-​Effekt.





Warum der so heißt und was für Vor-​, aber auch Nachteile er haben kann, lesen Sie am Donnerstag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



