Wie sinnvoll sind E-​Fuels fürs Klima?

Foto: Rainer Sturm /​pix​e​lio​.de

Kraftstoffe auf Basis von Ökostrom sollen Benziner und Diesel klimafreundlicher machen. Die FDP will mit ihnen das EU-​Verbot für neue Autos mit Verbrennungsmotor abmildern. Der synthetische Sprit ist auch Thema beim EU-​Gipfel an diesem Donnerstag. Doch was kann er wirklich?

Donnerstag, 23. März 2023

Thorsten Vaas

44 Sekunden Lesedauer



Die FDP verkämpft sich in Berlin und Brüssel für sogenannte E-​Fuels. Mit ihnen sollen Autos mit Verbrennungsmotor genauso klimafreundlich unterwegs sein wie Elektroautos. Tatsächlich könnten synthetische Kraftstoffe in Zukunft eine wichtige Rolle spielen – allerdings nicht im Pkw-​Sektor. Wir beantworten wichtige Fragen zur aktuellen Debatte um E-​Fuels.Unter E-​Fuels versteht man Kraftstoffe, die unter Einsatz von Strom produziert werden. Bei der Herstellung wird also elektrische Energie in chemische Energie verwandelt. Am Ende kommt dabei ein ähnliches Gemisch von Kohlenwasserstoffen heraus wie in den bislang genutzten fossilen Treibstoffen, die aus Erdöl gewonnen werden. E-​Fuels können daher in den Benzin– und Dieselmotoren vorhandener Autos verbrannt werden und damit auch die bestehende Fahrzeugflotte klimafreundlicher machen.

