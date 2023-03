Klinik und Bauhof: Streik in Mutlangen und Gmünd

Am Montag sind ab 7 Uhr die Beschäftigten der städtischen Baubetriebe in Schwäbisch Gmünd und am Mutlanger Stauferklinikum zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Das sind die Folgen.

Freitag, 03. März 2023

Thorsten Vaas

„Die Beschäftigten brauchen jetzt eine deutliche Erhöhung ihrer Tabellenlöhne und nicht erst im Herbst“, wird cer.di-Geschäftsführerin Maria Winkler in einer Pressemitteilung zitiert. Die Streikenden der städtischen Baubetriebe werden um 8.10 Uhr nach Mutlangen fahren um dort mit dem ebenfalls zum Warnstreik aufgerufen Personal der OP/​Anästhesie Abteilung an einer Kundgebung vor der Stauferklinik teilzunehmen. Dort werden die Beschäftigten der Abteilung OP/​Anästhesie streiken. „Mit Beginn der Frühschicht bis zum Ende der Spätschicht werden nur Notfall-​Operationen durchgeführt, das normale OP-​Programm findet nicht statt“, heißt es weiter. Eine Gefahr für die Bürger oder Patienten bestehe nicht. ver.di habe mit dem Arbeitgeber eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, die für eventuelle Notfälle eine ausreichende Personalbesetzung im OP vorsieht.

