Stauferklinikum ist babyfreundliche Geburtsklinik

Foto: kliniken ostalb

Das Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd wurde zum fünften Mal als babyfreundliche Geburtsklinik ausgezeichnet. Was bedeutet dieses Zertifikat genau?

Freitag, 03. März 2023

Sarah Fleischer

24 Sekunden Lesedauer





Am

Die Initiative Babyfreundliche Geburtsklinik wurde 1991 von der Weltgesundheitsorganisation WHO und dem Kinderhilfswerk UNICEF gestartet.Am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd sind die Stillbeauftragte Petra Oehring und Stillspezialistin Kathrin Schneider mit den Aufgaben rund um die babyfreundliche Geburtsklinik betraut.

Zusammen mit der Leitenden Ärztin der Perinatalmedizin Dr. Angelika Fuchs freuen sie sich über die erneute Auszeichnung.







Was das Ziel der Initiative ist und was eine babyfreundliche Geburtsklinik ausmacht, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



299 Aufrufe

98 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen