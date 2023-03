Tanz: „Nurejew“ im CCS Gmünd

Foto: Tanz Theater Pforzheim, Andrea D‘Aquino

Rudolf Nurejew war ein Ballettstar – ein Komet am Himmel des Bühnentanzes. Fast 30 Jahre nach seinem Tod widmet ihm das Tanz Theater Pforzheim ein Stück: Auf Einladung des Gmünder Kulturbüros ist die atemberaubende Hommage „Nurejew“ am Freitag, 17. März, um 20 Uhr im Congress-​Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd zu erleben.

Sonntag, 05. März 2023

Thorsten Vaas

51 Sekunden Lesedauer



1938 als Sohn tatarischer Eltern geboren, floh Rudolf Nurejew 1961 als erster Tänzer in den Westen. Gemeinsam mit der Primaballerina Margot Fonteyn sorgte er auf den größten Bühnen der Welt für Sternstunden des Tanzes. Von betörender Schönheit, Sinnlichkeit und Kraft, im Körper und im Geiste, verehrt und geliebt, forderte Nurejew seine Mitmenschen auch heraus. Mit wilden, exzessiven Bewegungen, bringen die 15 Tänzerinnen und Tänzer der Pforzheimer Compagnie die Bühne zum Beben – begleitet von klassischer und zeitgenössischer Live-​Ballettmusik der Badischen Philharmonie. Die Choreographen Guido Markowitz und Damian Gmür spüren dem Werdegang des Ausnahmetänzers, seinen Erfolgen, aber auch dem Zwiespalt und Widerspruch in seinem Leben nach, das vor allem an einem Ort stattfand: auf der Bühne!





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



208 Aufrufe

207 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen