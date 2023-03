Vesperkirche Mutlangen hat begonnen

Foto: msi

Nasskalt und grau war es vor der Tür des evangelischen Gemeindezentrums in Mutlangen. Doch das änderte sich schlagartig, wenn man das Gebäude zur Mittagszeit betrat. Strahlendes Grün und strahlende Gesichter empfingen einen dort und machten deutlich: Es ist wieder Vesperkirchenzeit.

Sonntag, 05. März 2023

Thorsten Vaas

45 Sekunden Lesedauer



Bereits am Samstag wurde Eröffnungsgottesdienst gefeiert, am Sonntag wurden die ersten Gäste zum Essen empfangen. Und was für ein Mahl: Bunte Salate und appetitlich duftendes Kartoffelgratin standen auf dem Speiseplan. Anschließend konnten die Hungrigen noch von großen Kuchenplatten ihren favorisierten Nachtisch auswählen, bei einem Tässchen Kaffee verweilen und in großer Runde beisammen sitzen. Schließlich geht es bei der Vesperkirche nicht nur ums Sattwerden, sondern auch um Begegnungen und Gemeinschaft.





Die zwölfte Auflage der Vesperkirche in Mutlangen dauert bis Samstag, 11. März. Täglich gibt’s im evangelischen Gemeindezentrum von 11.30 bis 13.30 Uhr Begegnungen und Mahlzeiten für den guten Zweck. Der Abschlussgottesdienst wird am Samstag, 11. März, um 17 Uhr mit Pfarrerin Friederike Fritz und Daniela Maneljuk gefeiert. Wer einen Kuchen spenden möchte, kann sich unter 0171 /​831 829 7 melden.



Mehr über die Vesperkirche lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



432 Aufrufe

182 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen